نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر البارون يعود للساحة بصور تكشف تدهور حالته الأثرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور لقصر البارون إمبان الأثري في مصر الجديدة، وحملت الصور عناوين تشير إلى تدهور حالة القصر الذي لم يمر على افتتاحه عام واحد بعد.

أظهرت بهتان ألوان القصر خاصة في واجهته الأمامية مع وجود آثار لمياه على الجدران من الخارج.

لم يتعرض القصر لأمطار هذا العام وعلى الرغم من ذلك ظهر أثر المياه الذي وصفه البعض بالنشع مما ينذر بوضع أسوأ في حال هطول أمطار.

وتواصلت بوابة الفجر الإلكترونية مع عدد من المصادر داخل وزارة السياحة والآثار التي أكدت صحة الصور وأن القصر يعاني من تدهور وبهتان للألوان ونشع مياه بشكل واضح وأكدت المصادر أن تلك الحالة منذ فترة.

يذكر أن مشروع ترميم قصر البارون بلغت تكلفته ١٧٥ مليون، حيث شهد القصر ترميمًا معماريًا وترميمًا دقيقًا وإعادة بناء أسواره على نس طرازها الأصلي، وعاد القصر إلى رونقه بعدما كان وصل إلى حال مزرية.

وثارت على القصر عدة تساؤلات منذ بدء عمليات ترميمه تتعلق باللون والذي انتقد البعض كونه أحمر داكن، وهو ما أظهر الترميم صحته بعد ظهور ألوانه الأصلية ونجاح المرممين في الوصول بالقصر إلى حالة مثالية.

ولكن بعد تداول تلك الصور سادت على من الحزن على حالة القصر التي بدأت في التدهور ولم يمر عام بعد على افتتاحه، وهو الحدث الذي أسعد الجماهير المصرية حيث شهدت زيارة القصر إقبال منقطع النظير.

