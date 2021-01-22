انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن رسمياً مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 لجميع موظفي الدولة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 لجميع الموظفين العاملين بالدولة، وشددت المالية على جميع الهيئات الحسابية في القطاعات المختلفة بضرورة إعلام الموظفين العاملين لديها بمواعيد الصرف، كي لا يحدث تزاحم على أماكن الصرف، تطبيقاً وتماشياً مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 لجميع موظفي الدولة

ووفق بيان وزارة المالية، فسوف يتم تقسيم الموظفين العاملين بالدولة إلى ثلاث مجموعات بدايةً من يوم 24 يناير الجاري كما هو متعارف عليه منذ بداية أزمة كورونا، كما نبهت الوزارة على جميع الموظفين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة منعاً لانتشار العدوى.

وحول مواعيد صرف مرتبات يناير 2021 فسوف تتم يوم 24 من يناير الجاري، وسيكون الصرف لجميع الوزارات وفق التالي.

المجموعة الأولى والوزارات التي ستصرف مرتباتها يوم 24 يناير

التموين.

الصحة.

النقل.

التضامن الاجتماعي.

القومي العاملة.

الإتصالات.

الهجرة.

الإنتاج الحربي.

شؤون مجلس النواب.

قطاع الأعمال العام.

الداخلية.

الأوقاف.

الإسكان.

التجارة والصناعة.

الآثار.

الثقافة.

البترول.

السياحة.

البيئة.

الطيران المدني.

المجموعة الثانية والوزارات التي ستصرف مرتباتها يوم 25 يناير

وزارة التعليم العالي.

التعاون الدولي.

الاستثمار.

التخطيط.

التنمية المحلية.

العدل.

الكهرباء.

المجموعة الثالثة والوزارات التي ستصرف مرتباتها يوم 26 يناير

وزارة التربية والتعليم.

الزراعة واستصلاح الإراضي.

الري والموارد المائية.

الخارجية.

المالية.

الشباب والرياضة.

الزيادات الجديدة في مرتبات يناير 2021

وفي سياق متصل فهناك زيادات جديدة سوف يتم صرفها في مرتبات يناير الجاري، وذلك لموظفي 3 وزارات حكومية، ولمعرفة تفاصيل الزيادات والوزارت المستحقة لها من خلال هذا الرابط.

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