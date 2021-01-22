فيديو: وكيل دينية البرلمان يشكر الأوقاف لجهودها فى عمارة المساجد

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف، على جهودها فى افتتاح المساجد وعمارتها، وقال "نشكر وزارة الأوقاف على جهودها الكبيرة فى هذه الافتتاحات المتتالية".





جاء ذلك خلال افتتاحه، برفقة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية أوقاف دمياط، لمسجد البرش بقرية السيالة بدمياط. يذكر أن وزارة الأوقاف قد افتتحت اليوم الجمعة، 24 مسجدًا، كما أن إجمالى ما تم افتتاحه من بداية سبتمبر 2020 حتى اليوم قد بلغ 762 مسجدًا.

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