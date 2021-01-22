عضو اللجنة العليا للفيروسات: انخفاض إصابات كورونا بفضل الإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - وأضافت أنور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة: "أنا شبه مطمئنة ولكن اطمئنان حذر، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية". وأوضحت عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن التهاون فى تناول الدواء دون عمل تحاليل وإشاعات من أخطر الأخطاء، مؤكدة أن بدء العلاج مبكرا يحد من شدة الأعراض.

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