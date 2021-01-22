انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 23 يناير الجاري، ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد، فسوف يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع نشاط الرياح على القاهرة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية مع اعتدال الرياح، ومعتدل على شمال الودافئ على جنوبها نهاراً.

الأرصاد تعلن حالة الطقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

كما أشارت الأرصاد الجوية إلى أنه وبداية من السبت 23 يناير وحتى الثلاثاء القادم فسوف تتساقط شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، وذلك على مدار الأربعة أيام القادمة بدايةً من الغد السبت 23 يناير.

وحول تفاصل حالة الطقس اليوم السبت فقد أشارت الأرصاد إلى أن البلاد سوف تتأثر بمرتفع جوي على سطح الأرض، مع وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ويكون الطقس شديد البرودة ليلاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة السبت 23 يناير فجاءت كالتالي.

القاهرة 19 للكبرى و9 للصغرى.

الإسكندرية 18 للكبرى و11 للصغرى.

طنطا 18 للكبرى و9 للصغرى.

شبين الكوم 19 للكبرى و9 للصغرى.

بور سعيد 18 للكبرى 9 للصغرى.

بني سويف 18 للكبرى و5 للصغرى.

ولمعرفة تفاصيل درجات الحرارة في جميع المدن والمحافظات المصرية من خلال تقرير الأرصاد التالي.