فرسان التنسيقية يربحون أولى جولات البرلمان..نجاحات مشهودة لكيان سيغير وجه الحياه النيابية

راهن الكثير من الخبراء والمراقبين للمشهد السياسي والبرلماني على أن يكون ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب، هم "فرسان" التجربة النيابية الجديدة في البرلمان الذي جاء بغرفتيه للنواب والشيوخ، وقد برهن النواب المحسوبين على تنسيقية شباب الأحزاب، على تميزهم واقتدراهم. على مدار الجلسات العامة الماضية، كان لنواب تنسيقية شباب الأحزاب مجموعة من المداخلات الكلامية والحماسية تحت قبة البرلمان، في مواجهة الوزراء والمسؤولين لتقويم وتصويب الأداء العام المتعلق بالملفات الحيوية شديدة الارتباط بحال الوطن والمواطن. تنظيم ومنهجية بدا أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، منذ اللحظة في حالة عالية من تنظيم الصفوف، وحسن توزيع الادوار، فلم يكن هناك أي مساحة للعشوائية أو المداخلات غير المحسوبة أو التنازع على الحديث، وإنما على العكس تماما، نموذج على الكيان الواعد الذي يسير بمنهجية في التناول والمعالجة وإبداء الرأي. والتنظيم الشديد والأدوار الموزعة المحسوبة، التي نجح نواب تنسيقية شباب الأحزاب في الاستعانة بها خلال أولى خطواتهم في الحياة النيابية، ساعدتهم على الظهور بمظهر قوي ومؤثر، ليس على مستوى الشكل فقط، من حيث جلوسهم بمهابة وتنظيم في أحد بقاع المجلس المؤثرة، وإنما على مستوى فعالية التواجد والتأثير وقوة المواجهة وتأدية دور برلماني نموذجي.

مهارات مشهودة نظرا للتركيبة الفريدة التي تجمع نواب تنسيقية شباب الأحزاب، واختيارهم بعناية من جانب أحزابهم التي كان لها الفضل في تصعيدهم لينضموا تحت لواء جامع وهو تنسيقية شباب الأحزاب، فقد لمسنا وجود مجموعة منتقاه بعناية شديدة، من حيث الإلمام الواسع بالملفات شديدة التنوع والاختلاف، مما أثرى النقاش كلما طلب أحد نواب التنسيقية الحديث تحت قبة النواب. عندما يقف أحد فرسان التنسيقية من الرجال أو السيدات، إلا وتجد حديث شامل يتعلق بالاقتصاد والسياسة والاجتماع والرياضة، والإمعان في الشأن الداخلي والخارجي، وكل مايتعلق بمتطلبات ومحددات الأمن القومي للبلاد، فلا يمكن أن تجد بين وجوه التنسيقية ملف غائب، أو تخصص غير موجود علمي أو سياسي أو نيابي، حيث لفيف من الخبراء المتميزون في الكثير من المجالات. وقد برز واضحا أن أعضاء التنسيقية يتحدثون من واقع خبرات عريضة، سواء عايشوها في بوتقة أحزابهم، او من خلال دراساتهم الأكاديمية العلمية المتخصصة، أو اكتسبوها نتاج سنوات من العمل داخل كيان تنسيقية شباب الأحزاب، لذا بدا واضحا أن كافة طلبات الكلمة التي تم منحها لأعضاء التنسيقية كانت شديدة النجاح ولها صدى واسع داخل وخارج البرلمان. أحد مكامن القوة الواضحة في تجربة تنسيقية شباب الأحزاب، هو وجود توليفة فريدة من النواب اللذين كانوا بين صفوف مجلس نواب 2015، بكل ما أكتسبوه من خبرات واسعة وهائلة وقدرة على التعامل مع السلطة التنفيذية وتأدية أدوار تشريعية ورقابية مشهودة، وبين وجوه جديدة مشحونة بطاقة هائلة من الحماس والإقدام والنشاط. ونلمس ذلك في تعاون وتضافر يذوب بينه الفوارق بين النواب القدامي والجدد تحت القبة، حيث محمود بدر وأحمد زيدان وطارق الخولي، يد بيد مع أميرة العادلي ومحمد عبدالعزيز ومارثا محروس، وغيرهم من الوجوه الواعدة، التي لايزال يحدوها الأمل في تغيير وجه الحياة النيابية.



أميرة العادلى ضمن النماذج الرائدة للحديث على مدار الأيام الماضية، برزت أميرة العادلى مطالبة وزير الإعلام بالاستقالة متسائلة: كيف يهاجم إعلام الدولة التى يمثلها، وقالت "العادلى"، في حديثها لوزير الإعلام: "ماذا فعلت من يوم توليك الوزارة، بالإضافة إلى إهدارالمال العام بمدينة الإنتاج الإعلامي، واستغربت من أنه كمسئول في الدولة ليس لديه صلاحيات ويهاجم إعلام الدولة التي يمثلها، فهذه إساءة للدولة المصرية ويجب عليه تقديم استقالته".

أحمد زيدان تمتع النائب أحمد زيدان بخبرات عريضة خلال المجلس السابق، أظهر استغلال أمثل لها في المجلس الحالي، حيث قال في مداخلة قوية: إن مراكز الشباب تفقد الدور الخاص بالتوعية والتثقيف والدور المجتمعي، وتساءل النائب عن خطة الوزارة بتحويل مراكز الشباب كمراكز للخدمة المجتمعية وكذلك للطرح الاستثماري، وكشف النائب عن غياب الرقابة من قبل الوزارة على مراكز الشباب ومجالس إدارتها في ظل تدهور المنظومة الشبابية، وتساءل ماذا فعلت الوزارة في ملف المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

طارق الخولي شهدت قاعة النواب على كلمة قوية للنائب طارق الخولى قال فيها لوزير الرياضة: لا نشعر بدور هيئات الشباب فى مواجهة الإرهاب، حيث أكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب طارق الخولى، عدم فاعلية مراكز الشباب أو الهيئات الشبابية فى مواجهة الإرهاب، لاسيما وأن مجابهة الإرهاب ليس عسكريا فقط بل فكريا أيضا، قائلاً: أتحدث كشاب من تحت القبة، لا نزال ننتظر الكثير في مواجهة الإرهاب، لا نشعر حقا بدور مراكز الشباب والهيئات الشبابية في مواجهة الإرهاب ودفعه للعزوف عن التطرف واستغلال طاقتهم وإمكانياتهم المختلفة.

محمد عبدالعزيز أحد الوجوه التي لمعت رغم مرور أيام قليلة داخل أروقة النواب،حيث قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليارات لتدبير مليار، وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم. وتابع: رغم كل هذه المجهودات وأن هناك قصورًا قديمًا وفشلًا في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيدًا، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف.

عماد خليل النائب عماد خليل طالب وزير التربية والتعليم بحوار مجتمعى حول الثانوية العامة، طالب النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بإجراء حوار مجتمعى مع أولياء الأمور حول نظام التعليم بالثانوية العامة، كما شدد على ضرورة الاستماع لوجهة نظرهم فى هذا النظام بشكل حوار يتضمن الرأى والرأى الآخر. وطالب "خليل" بدعم مدارس الراهبات، لأنهم لا يستهدفون الربح، موضحا أن هذه المدارس تكلفت ما يقرب من مليون جنيه لكل مدرسة لإعداد البنية التحتية و توفير التابلت وإعداد وسائل الاتصال، كما طالب بالتوسع فى بناء المدارس خاصة فى بنى سويف بما يخدم المواطنين في ظل الزيادة السكانية. غادة علي النائبة غادة على واجهت وزير التعليم العالى بسؤال ومداخلة قوية، تسائلت فيها هل يعلم الوزير قيمة معاشات شهداء الأطقم الطبية، حيث أكدت على أهمية النظر بمعاشات هيئة التدريس، بقولها: "لقد وجه وزير التعليم العالى التحية لشهداء الأطقم الطبية من أساتذة الجامعات، فهل يدرك أن معاشهم يتراوح ما بين 500 إلى 1200 جنيه فقط؟ هل التحية كافية لهم". وتمسكت النائبة الواعدة بأهمية دعم القائمين على البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى بمصر، مشيرة إلى أنهم الفئات الأولى بالرعاية، ففى الوقت الذى يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر من 5 لـ 8 بحث علمى فى دوريات عالمية، فإنهم لا يحصلون على أية عوائد، فكيف نطالبهم باستكمال المسيرة. محمود بدر وصف النائب محمود بدر بيان وزير الإعلام بـ «بيان التسويف»، مستنكراً أداء الوزارة خلال الفترة الماضية بسبب تدني المستوى العمل، والتأخر في وجود دورات تدريبية للمتحدثين الإعلاميين، وأكد النائب أنه لابد أن تكون وزارة الإعلام بقدر المطلوب منها لأنها تواجه تحديات داخلية وخارجية، وعبر في الجلسة العامة عن أداء الوزارة بـ «كأنها لم تكن».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرسان التنسيقية يربحون أولى جولات البرلمان..نجاحات مشهودة لكيان سيغير وجه الحياه النيابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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