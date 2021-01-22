تامر شلتوت يطلب من الجمهور الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

طلب الفنان تامر شلتوت، من الجمهور الدعاء لوالده، حيث كشف أنه يمر بأزمة صحية جعلته محتجز بالعناية المركزة بأحد المستشفيات منذ شهر، لافتًا أن حالته ساءت اليوم بشكل أكبر.

تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده

وكتب شلتوت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي:فيس بوك":"أنا والدي تعبان جدًا..وبقاله شهر في العناية المركزة.. وحالته النهاردة صعبة جدًا.. أرجو من حضراتكم الدعاء له.. الدعاء يغير القدر".

يذكر أن تامر شلتوت تعرض لصدمة كبيرة برحيل شقيقه عمرو شلتوت مايو الماضي اثر حادث سيارة.

وكانت آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل "الدايرة" مع الفنان أحمد صلاح حسنى، وإيمان العاصى، وإيناس كامل، ومي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشاد.

تامر شلتوت وأحمد صلاح حسني ثنائي ناجح بالدراما المصرية

كما شارك تامر شلتوت الفنان أحمد صلاح حسني في مسلسل ختم النمر الذي تم عرضه خارج السباق الرمضاني السابق ولاقى نجاح كبير، والمسلسل كان من بطولة ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، إبراهيم فرح، أمير صلاح، عفاف شعيب، وفاء سالم، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.