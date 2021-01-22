تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مناظرة للحديث عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد مناظرةأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مناظرة، غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً، للحديث حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها، وتذاع المناظرة أون لاين علي كافة منصات التنسيقية.
المشاركون في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب
وكانت تنسيقية شباب الأحزاب، قد عقدت العديد من المناظرات السياسية التي تضم عددا من النواب من مختلف التوجهات، لتفعيل مفهوم السياسية بمفهوم جديد.
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