تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مناظرة للحديث عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

كما تتضمن المناظرة توجيه الأسئلة لعدد من أعضاء التنسيقية من مختلف الأيدولوجيات، وهم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، كما يحل ضيفًا علي التنسيقية النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب. وتدير النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب الحوار، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تتشرف التنسيقية باستقبال أسئلة واستفسارات المتابعين من الآن علي منصات التنسيقية للإجابة عنها غدًا أثناء المناظرة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب، قد عقدت العديد من المناظرات السياسية التي تضم عددا من النواب من مختلف التوجهات، لتفعيل مفهوم السياسية بمفهوم جديد.