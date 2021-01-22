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تنسيقية شباب الأحزاب تنظم مناظرة للحديث عن تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان

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تنسيقية شباب الأحزاب

تنسيقية شباب الأحزاب تعقد مناظرة

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن عقد مناظرة، غدًا في تمام الساعة السادسة مساءً، للحديث حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها، وتذاع المناظرة أون لاين علي كافة منصات التنسيقية.

المشاركون في مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب 

كما تتضمن المناظرة توجيه الأسئلة لعدد من أعضاء التنسيقية من مختلف الأيدولوجيات، وهم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، كما يحل ضيفًا علي التنسيقية النائب يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب. وتدير النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب الحوار، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما تتشرف التنسيقية باستقبال أسئلة واستفسارات المتابعين من الآن علي منصات التنسيقية للإجابة عنها غدًا أثناء المناظرة.

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب، قد عقدت العديد من المناظرات السياسية التي تضم عددا من النواب من مختلف التوجهات، لتفعيل مفهوم السياسية بمفهوم جديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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