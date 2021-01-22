صور تعديلات النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.. التفاصيل من هنا

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن أصداره قرار بتعديل المواد أرقام" 7 – 30 – 47 - 52"، من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي، وتداول النشطاء بمنصات التواصل الإجتماعي صور بيان الوزارة الموضح لتلك التعديلات.

البنك المركزي يوافق على تعديلات نظام بنك فيصل الإسلامي

وذكر بيان للوزارة اليوم أن القرار جاء بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 79 باجتماعها الثاني بتاريخ 25 / 6 / 2020م ، وعلى موافقة البنك المركزي المصري ورئيس الوزراء .

تعاون بين مصر والسودان عن طريق قافلة دينية للواعظات

وفي نفس السياق كانت وزارة الأوقاف قررالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالتنسيق مع نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السودانى سفر 5 من الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف، ليكن ضمن القافلة الدعوية المشتركة بين الأئمة والواعظات المصريين وزملائهم من الأئمة والواعظات السودانيين ليجوبوا معًا عددًا من الولايات السودانية.

أسماء الواعظات المشاركين بقافلة وزارة الأوقاف

وأوضحت الوزارة أن تلك القافلة ستكون فى الفترة من 31 يناير الجاري حتى 11 فبراير القادم، مركزين على نشر سماحة الإسلام والقيم الأخلاقية والإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وترسيخ أسس المواطنة المتكاملة والتعايش السلمى بين الناس جميعًا، معلنة أسمائهن وهم:

1- الواعظة: وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم .

2- الواعظة:جيهان ياسين يوسف محمود .

3- الواعظة: دينا محمد حسن جدامى .

4- الواعظة: عبير أنور محمد خيرى .

5- الواعظة: مرفت عزت محمد عثمان .