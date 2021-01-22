تعرف على الأنبا توما حبيب مطران الكاثوليك الجديد فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - تستعد الكنيسة الكاثوليكية، للاحتفال برسامة الأنبا توما حبيب، مطرانا لإيبارشية سوهاج، صباح غد السبت، بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا، خلفا للأنبا باسيليوس فوزى، الذى تم تنصيبه مطرانا للمنيا فى ديسمبر الماضى.





واعتمد قداسة البابا فرنسيس، فى 3 نوفمبر الماضى، قرار انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة للمونسنيور توماس حليم حبيب مطرانا لإيبارشية سوهاج.

يذكر أن المونسنيور توماس حليم حبيب، مواليد سوهاج فى 6 يوليو عام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1985، وعمل بالمحاماة لعامين، وفى عام 1987 التحق بالكلية الإكليريكية بالقاهرة لدراسة الفلسفة واللاهوت، وفى أكتوبر 1989 توجه لدراسة اللاهوت فى الجامعة الأوربانية الحبرية فى روما التابعة لمجمع انتشار الإيمان بالفاتيكان، وسيم كاهنا فى عام 27 مارس 1993 على يد غبطة البطريرك الأنبا اسطفانوس الثانى.

وفى عام 1996 تم ترشيحه للدراسة فى الأكاديمية الدبلوماسية للكرسى الرسولى بالفاتيكان، وفى يونيو 1998 قدم رسالة الدكتوراه فى القانون الكنسى وحصل على درجة الامتياز من معهد الدراسات الشرقية بروما، وفى يوليو من نفس العام أنهى دراسته فى الأكاديمية الدبلوماسية، وفى أغسطس 1998 تم إرساله فى أول بعثة دبلوماسية له فى الهندوراس بأمريكا اللاتينية، وخدم كدبلوماسى فى رواندا ثم الكويت وإيران والعراق ولبنان وهولندا والجزائر وسوريا ومالطا.

فى 25 يونيو 2000 منحة قداسة البابا، درجة مونسنيور، وهو أول كاهن كاثوليكى يلتحق بالسلك الدبلوماسى للكرسى البابوى بالفاتيكان، وهو يجيد العديد من اللغات منها الإنجليزية والإيطالية والأسبانية والفرنسية.