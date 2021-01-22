جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه جرى دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية، بمنطقة العين السخنة، وفق الأساليب الصحية الآمنة، بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى، بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شؤون البيئة بالسويس.





وكانت وزارة البيئة تلقت من خلال فرع جهازها التنفيذى بالسويس، بلاغاً يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ، خاص بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة. وفور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها، بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة أسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق، وهى أنثى من نوع ذات الأنف الزجاجى، طولها حوالى 210 سم وعرضها 40 سم، وهى منتشرة بالبحر الأحمر وليست مهددة بالانقراض قد ألقتها أمواج البحر بالشاطئ. وأشارت إلى أن سبب الوفاة يرجح بأنها تعرضت لافتراس من سمكة قرش أدت إلى وفاتها، كما أنها فى حالة تحلل يصعب معها تحنيطها، وقد تم دفنها فى منطقة آمنة وبالطرق الآمنة، مع توثيق كافة الإجراءات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على دولفين نافق بالبحر الأحمر.. والبيئة: تعرض لافتراس من قرش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.