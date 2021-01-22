الأطباء يحذرون من كثرة تناول التفاح لهذه الأسباب

التفاح- ارشيفية
حذر أطباء عدة، المواطنين من كثرة تناول التفاح على الرغم من احتوائها على عناصر غذائية قيمة، إلا أن تناول التفاح بكثرة يمكن أن يسبب أضرار جسيمة للجسم.
مشاكل في الجهاز الهضمي
تعمل الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك.
يحتاج الانسان إلى 20 لـ 40 جرامًا من الألياف يوميًا ، حسب العمر والجنس، زيادة الوزن عن 70 جرامًا يعتبر تجاوزًا.
مستويات السكر في الدم
يؤدي كثرة تناول التفاح إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه غني بالكربوهيدرات.
مشاكل الوزن
تناول الكثير من التفاح يمكن أن يقيد جسمك من حرق الدهون عندما يحتاج إلى إنقاص الوزن.
الضغط على الأمعاء
يحذر الخبراء الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ المتكرر أو الذين يعانون من مشاكل في المعدة، لأن التفاح يحتل مرتبة أعلى في الأطعمة التي تحتوي على السكر.
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