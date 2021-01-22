ارتفاع أعداد ضحايا كورونا في الولايات المتحدة الامريكية

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وكذلك الوفيات، حيث سجلت قرابة أربعة آلاف وفاة جديدة خلال الـ 24 الماضية.

إصابات فيروس كورونا في امريكا

أصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في الولايات المتحدة، حسب بيانات الجامعة، 24 مليونا و633805 إصابات، منها 410383 حالة وفاة، ما يتجاوز بفارق كبير حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

وطرح الرئيس الأمريكي جو بايدن محاربة تفشي كورونا بين أولويات حكومته، متعهدا باتخاذ إجراءات عاجلة في هذا السبيل.

جو بايدن يحارب كورونا

وكشف بايدن، في أول خطاب له بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، عن استراتيجية هامة لمكافحة وباء فيروس كورونا، قائلًا: "لن نستطيع ترتيب الفوضى بشأن كورونا بسرعة لكننا سنتخطاها".

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن آلية توزيع لقاح كورونا كانت فاشلة، مشيرًا إلى أنه خلال السنة الماضية لم نستطع الاعتماد على الحكومة الفيدرالية للتحرك بسرعة بشأن جائحة فيروس كورونا.