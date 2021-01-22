خبيرة شعر بريطانية تكشف علاج لتساقط الشعر في فصل الشتاء

تعاني الكثير من النساء من مشكلة تساقط الشعر الذي يعتبر تاج رأسها الطبيعي، وهناك أسباب عديدة لتلك المشكلة التي تعتبرها الكثيرات "مشكلة أزلية".

الأطباء يحذرون من كثرة تناول التفاح لهذه الأسباب

نقص الحديد سبب رئيس لتساقط الشعر

وكشفت خبيرة الشعر أنابيل كينجسلي لمجلة "ذا ليست" البريطانية أن نقص الحديد يعتبر أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر عند النساء، نظرًا لأن الحديد ضروري لإنتاج بروتين خلايا الشعر.

وأكدت كينجسلي أن هناك عدد كبير من الأشخاص سواء رجال أو نساء يعانون من نقص الحديد، موجهة نصيحة للجميع أن يفصحوا مستوى الحديد لديهم، خاصة مع من يعاني من تكسر الشعر أو تساقطه.

تأثير نقص فيتامين ب12 على الشعر

وأكدت خبيرة الشعر أن الفرد يمكنه تعزيز قوة شعره عن طريق جسده باعتباره الخطوة الأولى لشعر صحي وسليم، ونصحت باستخدام عدة فيتامينات منها: فيتامين بيوتين عالي الجودة إلى الروتين اليومي، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسم الإنسان لإنتاج خلايا صحية.

وتابعت أن فيتامين "ب12 " أيضًا مفيد للشعر ويساعد في التخلص من الخيوط الضعيفة به، وقالت:"نقص فيتامين ب 12 يسبب غالبًا تساقط الشعر لأنه يمكن أن يؤثر على صحة خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم".

النباتيين الأكثر عرضة لتساقط الشعر لعدم حصولهم على فيتامين ب12

وأشارت أنابيل أ، الأشخاص النباتيين هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين "ب12"، وقالت:"النباتيين الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب12، لأنهم لا يمكنهم الحصول عليه بشكل أساسي إلا من خلال البروتينات الحيوانية، فإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فقد يكون من الحكمة إضافة مكمل ب12، إلى نظامك الغذائي الصحي، بمجرد أن يحصل جسمك على ما يحتاجه ، توقع أن ينمو شعرك أقوى وأكثر صحة".

يذكر أن شعر الرأس مثل باقي أجزاء جسم الإنسان يحتاج إلى عناصر غذائية بعينها تقوية وتحافظ عليه والتي تبدأ بنظام غذائي صحي به مختلف العناصر الغذائية بجانب شرب المياه بشكل كافي على مدار اليوم وغيرها من الطرق التي تعمل على حمايته.