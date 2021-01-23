فيديوجراف : أسماك للمصريين .. إنجازات السنوات الـ6 تتحدث بالأرقام

جدة - نرمين السيد - وأولت القيادة السياسية مشروعات الاستزراع السمكى، أهمية قصوى، لما لها من مردود إيجابى فى توفير الغذاء الملائم للمصريين من ثروة سمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، فشرعت فى تدشينه وتشجيعه ليكون مصدرًا لمضاعفة الإنتاج السمكى ذات الجودة العالية فى مصر، وفرصةً لتوفير فرص العمل ما يحد من البطالة، وإمكانية للتصدير للخارج.

وتستهدف استراتيجية تنمية الثروة السمكية فى مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك خلال العشر سنوات القادمة، والوصول بالإنتاجية إلى مليونى طن، بنهاية عام 2022، فضلًا عن تحقيق التوازن بين إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء لتكون الأسماك هى البديل لها كبروتين حيوانى رخيص الثمن مقارنة بالأنواع الأخرى.

ويوضح الفيديوجراف التالى تفاصيل مشروعات الاستزراع السمكى بمصر:

وتوجهت مصر لاستغلال ما تملكه من البحيرات العملاقة التى تصل إلى أكثر من 10 بحيرات؛ لذا بدأت فى تنفيذ مشروعات "الاستزراع السمكى"، من خلال تعاون أجهزة الدولة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، إذ تتبنى استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030، والعمل على مضاعفة الإنتاج ليصل إلى حوالى مليونى طن، وبالتالى زيادة متوسط استهلاك الفرد، من 13 كجم إلى 18.5 كجم/ عام.

ومن بين أبرز مشروعات الاستزراع السمكى فى مصر "بركة غليون" بمحافظة كفر الشيخ، والمشروع القومى للاستزراع السمكى بمنطقة قناة السويس، والمزرعة النموذجية بقرية "الرزيقات" بمدينة أرمنت بالأقصر، وبحيرة "عرب العليقات" بالخانكة بالقليوبية، ومزارع سمكية بدمياط.