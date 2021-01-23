أسقف كنائس حدائق القبة يهنئ القمص بيشوى جورج بعيد سيامته الـ34

يذكر أن الأب القمص بيشوى جورج سيم كاهنا بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث على مذبح كنيسة السيدة العذراء مريم بالشرابية، ويعرف عن الأب القمص بيشوى جورج محبته للخدمة ومشاركة جميع أبنائه في مختلف المناسبات وهو ما أوجد مساحات كبيرة بينه وبين جميع محبيه، فضلا عن محبته وحفظه للألحان الكنسية المختلفة وتمتعه بصوت روحاني مميز، إلى جانب مهارته المعروفة في الوعظ حيث تتلمذ في بداية خدمته على يد الأب المتنيح القمص حزقيال وهبة راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بمهمشة.
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الخميس، بتذكار الأعجوبة التي صنعها السيد المسيح في قانا الجليل وهي المعجزة الأولى التي صنعها السيد المسيح بعد العماد، حيث أقيمت القداسات بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر بمناسبة الاحتفال المعروف بـ"عُرس قانا الجليل".
وكان السيد المسيح قد دعي والقديسة مريم العذراء إلى العُرس وكذلك بعض تلاميذه، ولما فرغت الخمر قالت السيدة العذراء ليس لهم خمر، فقال لها يسوع ما لي ولك يا امرأة، لم تأت ساعتي بعد ، ثم قالت أمه للخدام مهما قال لكم فافعلوه .
وكانت ستة أجران موضوعة هناك، وقال لهم يسوع أملوا الأجران ماء، فملئوها إلى فوق، ثم قال لهم استقوا الآن وقدموا إلى رئيس المتكأ ، فقدموا الخمر الذي تحول بأمره الإلهي فصار خمرا جيدا، كما شهد رئيس المتكأ إذ قال للعريس : " كل إنسان إنما يضع الخمر الجيدة أولا ومتي سكروا فحينئذ الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن.
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