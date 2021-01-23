البيئة: توثيق الإجراءات للاستفادة من دولفين البحر الأحمر النافق فى الأبحاث

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية بمنطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة، وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى، وذلك بالتعاون مع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شئون البيئة بالسويس.





وأضافت الوزيرة- فى بيان، أمس- أن الجهاز التنفيذى لوزارة البيئة بالسويس تلقى بلاغا يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالعين السخنة، على الفور تم تشكيل لجنة من المختصين؛ لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة. وأوضحت أن المعاينة أسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق وهى أنثى من نوع ذات الأنف الزجاجى طولها حوالى 210 سم وعرضها 40 سم، وهى منتشرة بالبحر الأحمر وليست مهددة بالانقراض قد ألقتها أمواج البحر بالشاطئ، وأن سبب الوفاة يرجح بأنها تعرضت لافتراس من سمكة قرش أدت إلى وفاتها، كما أنها فى حالة تحلل يصعب تحنيطها.

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