نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة وما هي شروط التقديم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي معاش "تكافل وكرامة" كنوع من أنواع الأمان للذين ليس لديهم عائدًا ماديًا من وظيفة والأسر الفقيرة التي ليس لديها دخل ثابت.

ويبحث العديد من المواطنين عن الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش، ونستعرض المستندات والأوراق المطلوبة وهي كالتالي:

_ صور بطاقة الرقم القومي سارية على العنوان الحالي، وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

_ صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

_ صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

_ صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

_ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 سنوات إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

هذا وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة وهي:

* بالنسبة لمعاش تكافل:

- لابد أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%.

- يضم معاش تكافل أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

أما شروط معاش كرامة:

- أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما.

- يضم المعاش الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل نظرًا لظروف صحية تعرض لها أو حادثة أدت إلى عجزه عن العمل أو ما شابه ذلك، أو مريض بمرض مزمن ولا يمتلك قطعة أرض، ولا يمتلك حيازة أرض أو سيارة أو خلاف ذلك، أو حتى تحويلات نقدية من أية جهة، ولا يحصل كذلك على معاش من أي مكان.