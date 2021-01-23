نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لسكان حي المعادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية، بمشاركة جميع رؤساء أحياء المنطقة ومديري الطرق والتخطيط واحيائها لمناقشة الخطة الاستثمارية وتالف الرصف.

ووجهت نائب المحافظ، بأهمية تعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطرق

وتطوير الميادين العامة، وتطوير الشوارع الرئيسية ورفع كفاءة الانارة.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة تقديم مقترح من جميع رؤساء الاحياء بشأن تطوير او رفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية.

ووجهت بضرورة عمل جدول بأسماء الميادين والشوارع المطلوب تطويرها او رفع كفائتها لجميع الاحياء، مشيرة إلى أهمية تطوير ميدان زهراء المعادي أمام المسجد الكويتي عن طريق المشاركة المجتمعية لمنع التعديات والاشغالات فى هذه المنطقة.

وأكدت "نائب محافظ القاهرة" على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات بنطاق جميع الاحياء، بالاضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبانى الادارية للاحياء وبالشوارع ايضا، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة ومنع انتشار فيروس كورونا، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة مجلس الوزراء ومتابعة مواعيد الغلق للمحلات والسناتر التعليمية وارتداء الكمامات.