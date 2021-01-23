الأعلى للجامعات يناقش اليوم استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، اجتماعه الدورى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وبحضور رؤساء الجامعات، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول وآليات إتمام وانعقاد الامتحانات.





ومن المتوقع، أن يناقش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مصير الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية من السودان، وذلك لظهور النتيجة عقب غلق باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 / 2021. كانت وزارة التعليم العالى أكدت أنه لا صحة لدمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى للجامعات واستبدالهما بأبحاث، موضحة أنه لم يتم إصدار أى قرارات أو طرح أى مقترحات فى هذا الشأن.

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