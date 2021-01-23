نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الري والزراعة والقوى العاملة" أمام مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، جلساته العامة الأسبوع الجاري للاستماع إلى بيانات عدد من الوزراء، ليعرض كل وزير موقف وزارته بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويستمع المجلس فى جلسته العامة خلال الأسبوع إلى بيان وزير الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير القوى العاملة، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزير الخارجية والطيران المدنى عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وكان قد وافق مجلس النواب في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.