حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 24-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 24-1-2021

مهنياً: يخف الضغط وتشعر بذلك ويدعوك هذا اليوم إلى الانفتاح وتنفيذ الرغبات والأفكار، ويجعلك تستفيد من بعض الظروف.

عاطفياً: غيمة عابرة في العلاقة مع الشريك، لكن يستحسن عدم تدخل الآخرين حتى لا تزداد الأمور تعقيداً بينكما.

صحياً: تجنب الأطعمة المحتوية على كميات كبيرة من الزيوت التي من شأنها التسبب بأمراض.

حظك اليوم برج الثور الاحد 24-1-2021

مهنياً: يثير هذا اليوم قصة قديمة ويضعها على بساط البحث مجدداً، فتنكب على دراستها من مختلف الجوانب.

عاطفياً: إلجأ الى حدسك لإيجاد الحلول، لكن الأفضل ألاّ تعالج الأمور بشكل علني، بل بينك وبين الشريك وفي الوقت المناسب.

صحياً: يمكنك القيام ببعض الحركات الرياضية في المنزل، لتصبح أكثر نشاطاً وحيوية طوال اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 24-1-2021

مهنياً: يبشر هذا اليوم بمنسوب كبير من الحظ على الصعيد المهني، لكن تحسّب لأي طارىء ولا تصدّق بعض الوعود.

عاطفياً: تطوّرات مفاجئة تتطلّب عناية من قبلك بالشريك أو يقتصر الأمر على ضرورة الحوار وعدم الذهاب بالهواجس بعيداً.

صحياً: لا تتوقع من أحد أن يهتم بوضعك الصحي سوى ممّن يهمهم أمرك وخصوصاً الشريك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 24-1-2021

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن ضرورة تسوية وضع شخصي قد يستجدّ في مجال عملك ويمكن أن يتطور نحو الأسواء، انتبه.

عاطفياً: أنصح لك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض القرارات أو المواقف التي أثارت تحفّظ الشريك أو استياءه.

صحياً: الأجواء الإيجابية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 24-1-2021

مهنياً: تسهل المحادثات وتزدهر، وتشعر أنك تحررت من قيد وتضع اللمسات الأخيرة على مشروع خاص.

عاطفياً: تحرّك واتخذ قراراً بتحسين وضعك والعاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحياً: كُن حذراً وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 24-1-2021

مهنياً: يضعك هذا اليوم أمام خيار دقيق ويجعلك حائراً في قرار يجب أن تتخذه، وتمارس استقلالية وميلاً الى الانتفاضة والرفض والثورة.

عاطفياً: تطرأ اليوم الكثير من الأحداث السعيده التي تغير مسار حياتك العاطفية نحو الأفضل وتنشغل بقضية مهمة مع الحبيب.

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 24-1-2021

مهنياً: أمن الإستعدادات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي بين يديك لأن النجاح مؤكد، وربما يكون أفضل وقت لذلك هو هذا اليوم.

عاطفياً: أنت شريك ودود ومخلص، وتسعى إلى إرضاء الشريك، وتتمتع بحيوية خلاقة وبطباع هادئة وبسعة فكر وبقدرة كبيرة على الاستيعاب.

صحياً: شجع نفسك للقيام بالحركات التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 24-1-2021

مهنياً: يعزز هذا اليوم مكانتك الشخصية ويضفي عليك سحراً ويبشر بفترة من الشعبية والنجاح المنقطع النظير، فاطمئن.

عاطفياً: قم برحلة مع الشريك إلى إحدى الدول، بعدما مررت بإرهاق وجهد بذلتهما لإنجاز مشروع العمر.

صحياً: خفف من مشاريعك المهنية قدر المستطاع، واستفد من عطلتك السنوية للسفر والترفيه عن نفسك.

حظك اليوم برج القوس الاحد 24-1-2021

مهنياً: تواجه مشكلة طارئة تتعلق بارتباط مهني سابق لم تستطع إيفاء تعهدك به، انتبه للنزاعات.

عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.

صحياً: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتراكمة.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 24-1-2021

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن عملية شرائية أو عملية بيع أو عن استثمار تخطط له وقد تؤتمن على سرّ.

عاطفياً: تتراجع اليوم عن بعض القرارات نتيجة بعض الضغوط وتكون علاقتك بالحبيب مستقرة وعلى خير ما يرام وكما تشتهيان.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان محاولة المغرضين إثارة عصبيتك بغية دفعك إلى اتخاذ قرارات متهورة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 24-1-2021

مهنياً: تعيش يوما مميزا تحقق فيه احلامك تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل، باستطاعتك إحراز تقدم في العمل، اليوم مناسب لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك.

عاطفياً: تسافر في رحلة، وتتلقى وعوداً كثيرة، ويسود الحب والأجواء الإيجابية بينك وبين الشريك الذي يعبر لك عن مشاعره بصدق كبير.

صحياً: ممارسة الرياضة بانتظام والخروج من دائرة العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من المتوقع.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 24-1-2021

مهنياً: مهاراتك في العمل لن تتطور وحدها، أنت بحاجة إلى بذل الجهد من أجل التعلم ومعرفة المزيد حول طريقة أداء عملك، يجب أن تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الأمر.

عاطفياً: حاول أن تكون أكثر مرونة في التعامل مع طلبات الطرف الآخر إذا كنت تريد الحفاظ على هذه العلاقة من الانهيار.

صحياً: القفزة الصحية الكبيرة التي حققتها لم تكن نتيجة فراغ، قمت بالعديد من الأمور الجيدة وأنت تستحق كل ما وصلت إليه