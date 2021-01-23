رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يهنئه فيها بذكرى عيد الشرطة التاسعة والستين.

وأعرب باسمه واسم أعضاء مجلس الشيوخ عن خالص التهاني القلبية لفخامته بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد، مؤكدا أنهم يبذلون أرواحهم الذكية في سبيل أمن الوطن وحماية جبهته الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.

كما تقدم رئيس الشيوخ أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهاني بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير، مشدداً على أنها مهدت الطريق لثورة ٣٠ يونيو وأكدت على وعي الشعب المصري وإرادته في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

وأضاف "عبدالرازق" في برقيته للرئيس السيسي أنه ينتهز هذه الفرصة لنذكر بكل فخر جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة، داعيا الله عز وجل له بأن يسدد خُطاه ويعيد عليه هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تعود على شعب مصر الكربم بالأمن والإزدهار.

وجاء نص البرقية كما يلي:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

ونحن نحتفي بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة في الخامس والعشرين من يناير، أن أتقدم إليكم بإسمي واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن البلاد، وهم يبذلون فى سبيل ذلك أرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.

كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة احتفال مصر في اليوم ذاته بالذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي مهدت لثورة 30 يونيو، وأكدت على وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في تحقيق حياة كريمة لأبنائه في حرية وكرامة وعدالة اجتماعيه. ونحن ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة القوية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالأمن والازدهار.