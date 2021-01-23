مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى العاشرة لـ25 يناير

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس مجلس الوزراء، فى البيان أنه "بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهانى القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسى، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية فى استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التى يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية فى جميع ربوعها، من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها".

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