الأوقاف تغلق مسجدا فى بورسعيد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

جدة - نرمين السيد - قررت لجنة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف، غلق مسجد الرحمن بسوق البالة بإدارة أوقاف الشرق وبورفؤاد بمديرية أوقاف بورسعيد، لحين أخذ التعهدات اللازمة على رواد المسجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت اللجنة، وفقا لبيان صحفى لوزارة الأوقاف، أنها ستتخذ إجراءاتها الوقائية بكل حسم حفاظًا على صحة المواطنين، وتهيب برواد المساجد الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يكونوا سببًا فى غلق بيوت الله.

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