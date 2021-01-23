سولاف درويش تقدم مقترحين لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب

وأضافت درويش، فى تصريح لها، اليوم السبت، أنها تقدمت بمقترحين لوزير قطاع الأعمال العام، لحل أزمة عمال شركة الحديد والصلب، وجاء المقترح الأول بأن تقوم وزارة قطاع الأعمال بإعادة تأهيل العاملين وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة، أما المقترح الثانى هو حصول العاملين على معاش تكميلى حتى بلوغهم سن الستين وحصولهم الفعلى على المعاش، فى ظل وجود عمالة تتراوح أعمارها ما بين 35 إلى 55 عامًا، وهو ما يعنى عدم مقدرتهم الحصول على معاش مبكر فى ظل نصوص قانون التأمينات الجديد.
وأعلنت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضها قرار تصفية شركات القطاع العام، والعمل على إيجاد حلول لهؤلاء العمال الذين ليس لهم ذنب فى هذا القرار، مضيفة: "من الظلم أن يتحملوا تبعات إدارات سابقة وقرارات مفاجئة"، لافتة إلى أنه آن الأوان لتستفيد هذه العمالة من البرامج التى أعلنت عنها الحكومة لإعادة تأهيل العمالة وتدريبها.
وأوضحت أن الحكومة لديها برامج لإعادة التأهيل ووفقا للتطوير المهنى وتحديث التكنولوجيا، ويمكن الاستعانة بالعاملين بهذه الشركات التى أغلقت وتوزيعهم على الشركات التابعة للوزارة.
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