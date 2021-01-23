رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى العاشرة لثورة 25 يناير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير. وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة عن تقديم أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعين المولى عز وجل بالتوفيق والسداد لرئيس الجمهورية في استكمال مسيرة التنمية الشاملة، التي يقوم بها وتشهدها الدولة المصرية في كافة ربوعها؛ من أجل بناء مستقبل وغد أفضل لأبنائها.

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