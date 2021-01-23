وزيرة البيئة : دفن الدولفين النافق مع توثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها...

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم دفن الدولفين النافق بأحد الشواطئ الخاصة بقرية سياحية بمنطقة العين السخنة وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها فى البحث العلمى وذلك بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفرع جهاز شئون البيئة بالسويس.

و كانت وزارة البيئة تلقت من خلال فرع جهازها التنفيذى بالسويس بلاغاً يفيد بوجود دولفين نافق بشاطئ خاص بأحد القرى السياحية بالعين السخنة وفور تلفى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة.

أوضحت وزيرة البيئة أن المعاينة اسفرت عن بيان نوع الدولفين النافق وهى أنثى من نوع ذات الانف الزجاجى طولها حوالى 210سم وعرضها 40 سم وهى منتشرة بالبحر الاحمر وليست مهددة بالانقراض قد ألقتها أمواج البحر بالشاطئ ، وان سبب الوفاة يرجح بأنها تعرضت لافتراس من سمكة قرش أدت إلى وفاتها ، كما أنها فى حالة تحلل يصعب معها تحنيطها و قد تم دفنها فى منطقة آمنة وبالطرق الآمنه مع توثيق كافة الإجراءات.