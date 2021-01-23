رئيس الشيوخ لوزير الداخلية: عيد الشرطة ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في برقية تهنئة بعث بها للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة، أن هذه المناسبة التاريخية تمثل ذكرى خالدة في تاريخ البطولة والتضحية، وإنها مناسبة تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة، لرجال ضحوا بأرواحهم في سبيل أمن وطنهم واستقراره ضد المحتل الغاشم.

رئيس الشيوخ

وأضاف رئيس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه يرسل تحياته وتحيات كافة أعضاء المجلس لرجال الشرطة الساهرين على حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، مؤكداً أن مصر ستظل بإذن الله آمنة مستقرة بفضل جهودهم تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكانت البرقية كالتالي:

تهنئة

السيد اللواء/ محمود توفيق

وزير الداخلية

يطيب لى أن أتقدم إليكم بأخلص التهانى والأمنيات الطيبة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة التى يمثل ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولة والتضحية، تستلهم منها الأجيال المثل والقدوة لرجال ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم وأمنه واستقراره ضد المحتل الغاشم. فتحيتى وتحية مجلس الشيوخ لرجال الشرطة الساهرين علي حماية الجبهة الداخلية لمصرنا الغالية، وستظل مصر- بإذن الله - آمنة ومستقرة بفضل جهودهم في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.