وزير الإسكان: تنفيذ 5928 وحدة سكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة بمشروع " JANNA"

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 5928 وحدة سكنية (247 عمارة) ضمن المرحلتين الثانية والثالثة بمشروع JANNA للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 912 وحدة سكنية (38عمارة) بالمرحلة الأولي للمشروع بالمحور المركزي بالمدينة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، تقريراً عن أهم مشروعات المدينة خلال العام المنقضى 2020، والذي شمل المشروعات المختلفة بالمدينة بقطاعات الإسكان والخدمات والكهرباء والمرافق، حيث أَكد الوزير أن مدينة الشيخ زايد تعد من المدن الأكثر جذباً للاستثمار نظراً لموقعها الجغرافى المتميز، والذى يتوسط العديد من المحاور والطرق الرئيسية، بجانب جودة مناخها لعدم وجود مناطق صناعية.

مشروع JANNA للاسكان

وأشار المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لوحدات المرحلة الأولى من مشروع JANNA، كما بدأ تسليم الوحدات لحاجزيها مايو2020، مضيفاً أنه جار تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات الداخلية وإسناد أعمال التغذية الكهربائية، وطرح أعمال تنسيق الموقع لعمارات المرحلة الثانية للمشروع.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، أوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه تم وجارٍ الانتهاء من عدة مشروعات منها، تنفيذ مبنيي حضانة بالمجاورة 2 بالحي الثالث، وبمدرسة النيل، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ باقي المباني بالمدرسة بنسبة تنفيذ 87%، بتكلفة إجمالية 99 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ المولات التجارية ومبني المطاعم بالمنطقة الترفيهية بطريق وصلة دهشور، ومجمع العيادات الخارجية بالمستشفي المركزي العام والذي تم افتتاحه خلال الاحتفالات باليوبيل الفضي للمدينة، وإنشاء وتركيب أول محطة لرصد ملوثات الهواء، وتنفيذ وتشغيل مشروع النقل الجماعي الداخلي الذي يتضمن 10 أتوبيسات حديثة، وجارٍ تشغيل 5 أتوبيسات أخرى تشمل عدة خطوط داخل المدينة، وتنفيذ موقف انتظار الأتوبيس ومبني الجراج بمشروع مواصلات مصر لـ 7 خطوط أتوبيس ذات جودة عالية تستخدم للنقل الجماعي بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبني الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية، وتنفيذ المبني الإداري الجديد لجهاز المدينة ومباني الجراج والحركة والأرشيف والمخازن.

قطاع المرافق

وأضاف رئيس الجهاز، أنه بالنسبة لقطاع المرافق، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطي مياه شرب قطرى 500مم و 700مم بالطريق الدائري بالمدينة، والأعمال اللازمة لصرف مياه الأمطار والسيول بالطريق الموازى لطريق وصلة دهشور داخل المدينة، وشبكات المرافق لمشروع جنة (1) بالمحور المركزي، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ شبكات المرافق المغذية لمشروع جنة (2) بتوسعات المدينة، وأعمال شبكة الصرف لتخفيض منسوب المياه الأرضية بموقع عمارات دار مصر، المرحلة الثانية، بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بتكلفة 4 ملايين جنيه، وأعمال نقل وإحلال 1000م/ط من خط المياه الناقل قطر 900مم بنفس القطر خارج مشروع دار مصر المرحلة الثانية، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وتنفيذ خط الانحدار للصرف الصحي ومياه الأمطار بطول 500م.ط، أمام عمارات المستقبل بالحي الـ12 وربطه على شبكة الصرف العمومية.

الكهرباء

وقال: فى قطاع الكهرباء، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال توريد وتركيب المصاعد لعمارات مشروع (دار مصر) بمنطقة الخدمات الإقليمية الأولى بتكلفة 9 ملايين جنيه، والانتهاء من تنفيذ شبكة التغذية الكهربائية لطريق وصلة دهشور من مدخل 4 إلى مدخل 5 بتكلفة 19 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال شبكة التغذية الكهربائية لمشروع جنة بالمرحلة الأولي بالمحور المركزي، وأعمال استكمال شبكة كهرباء الحى الـ16 بتكلفة 23 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المحور المركزي القطاع الأول بنسبة انجاز وصلت 95%، وأعمال شبكة كهرباء واتصالات الحي الـ7 بنسبة إنجاز وصلت 90%، وأعمال شبكة إنارة مشروع العاملين بالخارج بمشروع بيت الوطن بنسبة إنجاز وصلت 75%، وأعمال شبكة الكهرباء المغذية لقطع الأراضي الأكثر تميزاً بتكلفة 7.4مليون جنيه وبنسبة إنجاز وصلت 15% .

وفى قطاع الطرق، أشار رئيس الجهاز، إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال المرمات "الطبقة الاسفلتية" وممرات المشاة، واستكمال البردورات أمام قطع الأراضي بالحي التاسع بالكامل بتكلفة 46 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الأول بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 65%، وجار تنفيذ طريق الريفيرا بتوسعات المدينة بطول 3 كم، والذي يبدأ من طريق النزهة حتي مسار طريق الخدمة بطريق مصر/إسكندرية الصحراوي بتكلفة إجمالية 38 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروع طريق المحور المركزي بتوسعات المدينة بالقرار الجمهورى 77 لسنة 2017 بطول 5.3كم، وتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه.

وفى قطاع الاتصالات، أوضح المهندس مصطفى فهمى، أنه تم الانتهاء من تخطيط وتدعيم شبكة التليفونات المغذية لمركز الحي الخامس + الحديقة المركزية، وأعمال تخطيط وتدعيم شبكة التليفونات المغذية لمراكز الحيين السابع والثامن + وصلة دهشور، وتخطيط وتنفيذ أعمال شبكة التليفونات المغذية لمشروع جنة "المرحلة الأولي" بالمحور المركزي، وجارٍ تنفيذ شبكة التليفونات الداخلية لمشروع إسكان العاملين بالخارج "بيت الوطن"، مشيراً إلى أنه فى قطاع الزراعة، تم الانتهاء من أعمال تجميل وتطوير واجهة المدينة بامتداد محور 26 يوليو، وأعمال تطوير وتجميل الميادين الرئيسية والمداخل بالمدينة، وأعمال إعادة زراعة وتطوير المجاورات (5,4,3,2,1) بالحي الأول بالمدينة بتكلفة 17 مليون جنيه، وأعمال تطوير جزر الطريق من ميدان بريما حتى مدخل2 بتكلفة 4 ملايين جنيه.