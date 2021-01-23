رئيس النواب لوزير الداخلية في عيد الشرطة: رعى الله الأبطال وأيدهم ‏بنصر من عنده"

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى اللوا محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، جاء فيها: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة".
عيد الشرطة 2021
وواصل حديثه:" دفعوا أرواحهم الذكية دفاعاً عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطانى الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، بإذن الله بلداً معافاً من الفتن"
واختتم رئيس مجلس النواب البرقية، قائلاً: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيدهم بنصر من عنده".
رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة والذكرى العاشرة لثورة يناير
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