رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بالذكرى 69 لعيد الشرطة 

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس مجلس الشيوخ باسمه واسم أعضاء المجلس عن خالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة هذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن واستقرار البلاد، مؤكدا أنهم يبذلون أرواحهم فى سبيل أمن الوطن وحماية جبهته الداخلية بكل تفانٍ وإخلاص.

كما تقدم رئيس الشيوخ أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهانى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير مشدداً على أنها مهدت الطريق لثورة 30 يونيو، وأكدت وعى الشعب المصرى وإرادته فى تحقيق حياة كريمة لأبنائه فى حرية وكرامة وعدالة اجتماعية.

وأضاف عبد الرازق فى برقيته للرئيس السيسى أنه ينتهز هذه الفرصة لنذكر بكل فخر جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة داعيا الله عز وجل له بأن يسدد خُطاه ويعيد عليه هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن تعود على شعب مصرالكريم بالأمن والازدهار.

وجاء نص البرقية كما يلى:

الرئيس عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

"ونحن نحتفى بالذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة فى الخامس والعشرين من يناير يسرنى أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهانى القلبية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة، مثمنين ما يقدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات للحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين وأمن البلاد، وهم يبذلون فى سبيل ذلك أرواحهم الزكية فداء للوطن وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص".

كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة احتفال مصر فى اليوم ذاته بالذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التى مهدت لثورة 30 يونيو وأكدت وعى وإرادة الشعب المصرى العظيم فى تحقيق حياة كريمة لأبنائه فى حرية وكرامة وعدالة اجتماعيه.

ونحن ننتهز هذه المناسبة لنذكر بكل فخر واعتزاز جهودكم المخلصة لبناء مصر الحديثة القوية، داعين الله عز وجل أن يُسدد خُطاكم، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر الكريم بالأمن والازدهار.