رئيس النواب يهنئ السيسى بعيد الشرطة: رجال أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان

كما هنأ جبالى، الرئيس بذكرى ثورة الـ25 من يناير، التى قادها شباب مصر الأطهار.
وأضاف وفقا لبرقية التهنئة: "ونحن نحتفى بذكرى شهداء الشرطة الأبرار فى الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر فيها رجالاً صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فدفعوا أرواحهم ثمناً غالياً فداء للوطن وحماية لترابه المقدس ضد المحتل الإنجليزى الغاشم".
وأضاف المستشار الدكتور حنفى جبالى "إذا كانت قواتنا المسلحة الباسلة، هى درع الوطن المحررة للأرض، الحامية للعرض، فإن رجال الشرطة الوطنية قد أثبتوا أنهم سياج الأمن والأمان لكل مواطن على أرض مصر الطاهرة التى كلأها الله بعنايته".
وأردف: "لقد سقط من هؤلاء وأولئك أطهر الشهداء، وأشجع الرجال وهم يطاردون أعداء الحياة المهلكون للنسل والحرث، الذين يريدون تحويل مصر إلى مستنقع من الدماء والأشلاء، وتحطيم كل مقومات الحياة والبناء، فتحية لشهداء الواجب الأبرار".
كما تقدم جبالى لرئيس الجمهورية بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر فى اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير التى قادها شباب أطهار والتى صححت مسيرتها الجماهير الغفيرة التى خرجت فى الثلاثين من يونيو وحماها جيش الشعب وشرطته الوطنية ممن أرادوا اختطاف هويتها، لتسترد مصر بفضل رشد تحركاتكم دورها العربى والإقليمى والدولى وتخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر.
واختتم رئيس مجلس النواب، البرقية بالدعاء: "حمى الله شعب مصر ووقاكم من كل سوء".
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