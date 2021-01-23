الوزراء ينفى إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة على مشروعات العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم السبت، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن الإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.





وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عبر موقع "فيسبوك"، تواصل المركز، مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة. وشددت على أن تمويل إنشاء مشروعات العاصمة الإدارية، وكذلك المدن الجديدة يتم خارج الموازنة العامة للدولة، وبشكل مستقل ومنفصل تماما عنها، مُوضحةً نجاح الدولة فى إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة عن بيع الأراضى للمستثمرين فى تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها. وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى للوزارة "[email protected]".

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