فريق بلا مأوى ينقذ أحد ذوي الاحتياجات الخاصة وينقله لمستشفى العباسية

وجهت السيدة نفين القباج فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بسرعة بحث الإستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والمتداول بشأنها مقطع "فيديو" على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لأحد المواطنين بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مناشدا المسئولين بوزارة التضامن الإجتماعي وكافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بإنقاذ شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعاني من مرض نفسي وعدم القدرة على السير معتدلا على قدمية، حيث يتنقل المواطن زحفا على يديه وأرجله رافضا الحصول على الطعام والشراب من المارة بشوارع التجمع الخامس وسط برودة الجو مرتديا ملابس متهالكة.

وفور تلقي الإستغاثة تم تكليف أعضاء الفريق بوحدة شمال الجيزة بالإنتقال إلى موقع الإستغاثة، وفي هذا الإطار تولى المسئولين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع الأطباء مديري مستشفى صدر العباسية ومستشفى العباسية للأمراض النفسية بشأن التقييم الطبي لحالة المواطن بلا مأوى، وقد تولى فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة نقل المواطن إلى مستشفى صدر العباسية.

وعقب الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي وعمل الفحوصات الطببية بمستشفى صدر العباسية، توجه الفريق إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وتم ايداع المواطن بالمستشفى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية لحين تعافيه.