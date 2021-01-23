لنقل 6564 راكبا.. مصر للطيران تسير 56 رحلة جوية اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم السبت،رحلاتها إلى 56 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 6564 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران،إن الرحلات بمعدل 56 رحلة جوية منها 42 رحلة دولية إلى كل من تورنتو ،بيروت، جدة، بغداد، الرياض، دبي، أكرا ، الدوحة، تونس، لاجوس، المدينة المنورة، أبوجا، أبوظبي، مدريد، الشارقة، اديس ابابا، الخرطوم، موسكو، الدمام ، لندن، باريس، اسطنبول، بروكسل، جينيف، امستردام، روما ، ميوينخ ، نيويورك، اثينا، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، و 12 رحلة داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، و الغردقة، و الأقصر، و أسوان، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6564 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.