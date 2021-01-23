نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المحامين: غدا جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف اليمين القانوني للأعضاء الجدد، غدا الأحد 24 يناير الجاري، لنقابات شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الفيوم – بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف.
ويترأس الجلسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر – بجوار قسم الأزبكية – رمسيس.
وتقام الجلسة على مجموعتين، الأولى: شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية- الفيوم، والحضور للقاعة الساعة التاسعة صباحا، بينما المجموعة الثانية بورسعيد – دمياط – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – بني سويف، والحضور للقاعة الساعة الحادية عشرة صباحا.
وأوضحت النقابة عدة تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد وهي كالأتي:-
– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.
– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.
– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.
– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.
– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.
– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة
ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.