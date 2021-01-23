أسعار الذهب اليوم السبت 23-1-2021.. طالع آخر تطورات سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت 23-1-2021، استقرت الأسعار في سوق الصاغة مع بداية التعاملات الصباحية اليومية، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر 812 جنيها للجرام، تزامنًا مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميا عند 1856 دولار.

يبحث العديد من المستثمرين والمواطنين وخاصة فئة الشباب عن أسعار الذهب في مصر وفقًا لآخر تحديث في السوق، بعدما شهدت الأسواق عزوف تام من قبل الشباب عن شراء المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر





استقر سعر عيار 18 ليسجل 696 جنيهًا للجرام الواحد، أما عن عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر سجل 812 جنيهًا، وبلغ عيار 24 الذي يعد من أعلى الأعيرة سعرًا 928 جنيهًا.



بلغ سعر الجنيه الذهب 6496 جنيهًا، كما سجلت سعر أونصة الذهب 1856 دولار، الأمر الذي من شأنه تغير أسعار الذهب.

آخر تطورات المعدن الأصفر

تتغير أسعار المعدن الأصفر في مصر تبعًا للعديد من الأسباب التي من شأنها تغيير سعر الذهب منها المصنعية التي تختلف من محل إلى آخر، ومن محافظة إلى آخرى، فضلًا عن سعر الذهب العالمي الذي يعتبر من أوئل المؤثرات على الذهب.

الجدير بالذكر، أن سوق الذهب في مصر شهد ارتفاع كبير خلال الفترة الماضية، ما تسبب في ركود حركة البيع والشراء، إلا أنه عاد ليتراجع ويستقر ليعطي فرصة للشباب في استكمال خطوات الزواج وشراء المصوغات الذهبية.