فرج عامر يثور بسبب كرة إكرامي ويطالب اتحاد الكرة بمطال تعجيزية.. تفاصيل

يستكمل فرج عامر رئيس نادي سموحة ثورة الغضب الذي نشبت منذ مباراة فريقه امام فريق بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز والمباراة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بنتيجة 1/1 .

جاء ذلك بسبب عدم احتساب هدف سموحة الذي جاءبعدما دخل شريف اكرامي بالكرة داخل المرمى.

وطالب فرج عامر اتحاد الكرة بالتحقيق مع الحكم واحتساب الفوز لصالح سموحة.ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من أصل 8مباريات خاضها الفريق، بينما ينتظر مباراة قادمة أمام النادي الأهلي وهو اللقاء الذي يشهد أهمية كبيرة عند جمهور القلعة الحمراء.

وتحدث فرج عامر عبر حسابة الشخصي "فيس بوك" قائلاً: "سموحة يتقدم بشكوي رسمية الي اللجنة الثلاثية يطالب فيها بالتحقيق في وقائع مباراتة مع بيراميدز ويطالب بشطب حامل الراية باعتبارة المسئول الأول عن عدم احتساب الهدف الذي دخل مرمي شريف اكرامي وايقاف الحكم والتحقيق مع حكام الفار واحتساب سموحة فائزا في هذة المباراة او اعادتها في نفس الملعب وهدد سموحة بالتصعيد للڤيڤا في حالة التردد في ذلك من جانب اتحاد كرة القدم المصري".

وكتب سابقا عبر حسابة الشخصي "فيس بوك" : "الشعور بالظلم مرير جدا

حرام ان تظلم واعتقد ان من يظلمك هو في الحقيقة قاتل (حامل الراية احمد بكر)لانة قتل طموحكً وقتل روح التفوق والجتهاد داخلك وذبحك بدم بارد وهذا ما اشعر بة كمسئول عن نادي سموحة وما حدث معنا في مباراة سموحة بيراميدز في كرة القدم اليوم علي استاد الاسكندرية في عز الضهر".

وتحدث ايضاً خبير التحيكم احمد الشناوي قائلاً: "أن الكرة صحيحة 100%لصالح سموحة والحكم اخطاْ بعدم احتسابة هذه الكرة بهدف صحيح .

والجدير بالذكر أن فريق سموحة يستعد لمباراته القادمة أمام فريق المقاولون العرب المقبلة ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 26/1 في تمام الساعة الخامسة مساءً.

بينما كانت اخر مواجهات فريق المقاولون كان امام النادي الأهلي والتي انتهت بنتيجة 3/2 .

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها الفريق، بينما فريق المقاولون يحتل المركز ال13 في ترتيب الدوري ويمتلك في رصيده 7 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها الفريق، حيث يسعي كل من الفريقن حصد الثلاث نقاط .

