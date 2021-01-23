موعد مباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع

تستمر اليوم منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، وذلك بمواجهتين تبدءا في الثانية والنصف ظهرا، وحتى السابعة مساءا.

ميعاد مباراة الزمالك القادمة



يستضيف فريق نادي أسوان فريق نادي الزمالك على ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وكانت هناك مشاكل حول الملعب الذي سيستضيف المباراة، في ظل رفض بتروسبورت استضافة أي مباراة للفارس الأبيض بعد تهكم باتشيكو على أرضية الملعب، إلا أن بعد توضيح الأمور من قبل إدارة نادي الزمالك، وافق بتروسبورت على استضافة اللقاء.

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ويدخل الزمالك المباراة محتلا لمركز الوصافة بترتيب جدول الدوري برصيد تسعة عشر نقطة، بينما يدخل أسوان المباراة محتلا المركو الثاني عشر برصيد سبع نقاط.

وأعلن المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك جايمي باتشيكو القائمة التي سيخوض بها المباراة، والتي ضمت كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام - عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد عيد.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد – يوسف إبراهيم أوباما – إسلام جابر – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسين فيصل.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

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تشكيل الزمالك المتوقع اليوم



ويتوقع موقع دوت الخليج أن يخوض باتشيكو المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى

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محمد أبو جبل

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خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدى الونش - محمد عبد الغنى - حازم إمام.

خط الوسط : الدفاعي: إمام عاشور - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويأتي الزمالك من فوز هام بالجولة الثامنة على فريق الجونة بهدف نظيف، جاء بالدقيقة الحادية عشر، بعد تمريرة من إمام عاشور وصلت إلى يوسف أوباما على حدود منطفة الجزاء فسدد كرة قوية سكنت أقصى يمين المرمى.

على الجانب الآخر يأتي فريق أسوان من تعادل إيجابي قاتل مع فريق غزل المحلة بالجولة الثامنة، بنتيجة 1-1، حيث سجل فريق غزل المحلة هدفه بالدقيقة 80 بعدما أرسل خالد الأخميمي تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها خالد كساب من على القائم الثاني بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وعاد أسوان بهدف التعادل في الوقت القاتل بالدقيقة 88 بعدما أرسل عمرو الحلواني أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الحرة المباشرة وحولها اللاعب محمد العشري برأسية قوية مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.