العملات- ارشيفية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 23-1-2021، استقرت الأسعار في البنوك وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت.
دوت الخليج يقدم أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم وفقًا لآخر تحديث في عدد من البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، يستقر عند 18.95 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، عند سعر 21.38 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
توقف سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصري، طبقًا لآخر بيانات البنك الأهلي المصري، عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلي المصري،عند 48.93 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء،15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
توقف سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
بلغ سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة
بلغ سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء،15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
استقر سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
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