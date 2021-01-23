عمرو عكاشة في عيد الشرطة : سيظل رمزًا للصمود والفخر .. ورجال الشرطة ما زالو يقدمون التضحيات للدفاع عن الوطن

هنأ النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة الذكرى ال69 للعيد الشرطة الموافق 25 يناير، موضحًا أن ذكرى معركة الإسماعيلية، ستظل رمز للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.
مجلس النواب وعيد الشرطة
وأكد عكاشة، في تصريحات له، أن هذه الذكرى الخالدة روى فيها أبطال مصر من الشرطة بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر ، ضد الاحتلال الإنجليزي، موضحًا أن معركة الإسماعيلية، ستظل رمز للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة، وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل، الذين ضحوا بأرواحهم لتبقى مصر مرفوعة الرأس.
مجلس الشيوخ ودعم رجال الشرطة
واختتم عكاشة، بالتأكيد على أن رجال الشرطة ما زالو يقدمون التضحيات في الدفاع عن الوطن والذود عنها من أي سوء، مؤكدًا أنهم يقدمون أروع أمثلة التضحية والفداء في تحمل المسؤولية وقوة العزيمة والتضحية بالغالي والنفيس من أجل والدفاع عن الوطن والمواطنين مهما كلفهم الأمر بالتضحية حتى بأرواحهم وهذا ما نراها دائما من استشهاد هؤلاء الصناديد خلال مقاومتهم للارهاب الاسود او مطاردة المجرمين واللصوص
رئيس النواب لوزير الداخلية في عيد الشرطة: رعى الله الأبطال وأيدهم بنصر من عنده"
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