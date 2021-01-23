رئيس الوزراء: نسعى لزيادة الرقعة العمرانية وتحسين جودة الحياه في الريف

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل أهمية زيادة الرقعة العمرانية في مصر لإستيعاب الزيادة السكانية، معلقًا أنه نقطة شديدة الأهمية.

زيادة الرقعة العمرانية

وأشار مدبولي خلال كلمته في افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة، اليوم السبت، بمحافظة بورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن زيادة الرقعة العمرانية أثيرت عندما بدأت الدولة في تنفيذ المشروعات العملاقة.

وأكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الحياة في الريف والحضر وزيادة الرقعة المعمورة، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنفيذ 31 ألف مشروع جديد يتم الانتهاء منها والباقى سوف يتم الانتهاء منه خلال 3 سنوات.

ولفت، إلى أن تكلفة تلك المشروعات الاستثمارية الإجمالية تتجاوز 5.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه تم انفاق 3 تريليون حتى هذه اللحظة.

مشروع الفيروز

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس السيسي.

ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها؛ حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية؛ مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.