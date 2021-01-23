أبرزها صندوق تحيا مصر.. ننشر أجندة عمل لجان النواب الأسبوع الحالى

جدة - نرمين السيد - وتعقد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب غداً الأحد لمناقشة بيان الدكتور على مصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الإثنين الموافق 18 يناير، ‏وذلك لمتابعة عمل الوزارة، والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعا غداً الأحد، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر.

كما تعقد اللجنة اجتماع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم.

وتعقد لجنة السياحة والطيران المدنى غداً الأحد، لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة التى انتهت اللجنة من مناقشتة فى الفصل التشريعى الأول، وأعدت عنه تقريرا لم يتسنى عرضه على المجلس بهيئة السابقة، وقد أبدت الحكومة التمسك به فى بداية الفصل التشريعى الحالى وفقا لنص المادة 180 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس وينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة وعشرون الدستورية والتشريعية.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا غداً الأحد لعرض قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحة التنفيذية.

كما تجتمع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غداً الأحد، لوضع إطار تنظيمى لتفعيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.

وتجتمع لجنة الخطة والموازنة، بعد غد الإثنين، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب خلال اجتماعها الإثنين المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، ووزير الرياضة الدكتور أشرف صبحى.

كما تعقد لجان البرلمان اجتماعات يوم الثلاثاء المقبل وتناقش لجنة حقوق الإنسان دعوة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 برئاسة وزير الخارجية، وذلك بهدف تنسيق رؤية مشتركة للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر ولتصحيح الصورة الحقيقية الأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال نقل الصورة الحقيقية لما يحدث والرد على الادعاءات ‏والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية تقريرها بشأن المحاور والركيزة الرئيسية لتحديث وتطوير منظومة المواقف الرسمية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والحد من المواقف العشوائية على مستوى الجمهورية لزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة.

كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة اجتماع لاستكمال مناقشة بيان وزير التموين ‏الذى تم عرضه على المجلس بجلستها المعقود يوم الإثنين 18 يناير وذلك لمتابعة عمل الإدارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة الثلاثاء المقبل اجتماعا لاستكمال مناقشة ‏قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.