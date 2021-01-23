عاجل.. السيسى: القرى المستهدف تطويرها «هيكون لها شكل تانى خالص»

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال افتتاحه عدة مشروعات قومية، أن مشروع الـ1.500 قرية المستهدف تطويرها، يحتاج حشد جميع طاقات المصريين سواء المجتمع المدنى أو الحكومة أو الشعب، مؤكدا أن تلك القرى "سيكون لها شكل تانى خالص"، وأن كل المنشآت الحكومية المتواجدة سيتم رفع كفاءتها سواء مدارس أو مستشفيات.
وأشار السيسى إلى أن تلك المشروعات ستوفر فرص عمل للمقاولين المحليين والشباب، بالإضافة إلى تنشيط الصناعة المحلية والاقتصاد المصرى، وسوف يتم التعاقد مع كل ما يمكن إنتاجه.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
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