مدبولى: الرئيس وجه ببناء مليون وحدة لمواجهة التعدى على الرقعة الزراعية

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى، خلال كلمته بافتتاح الرئيس السيسى عدة مشروعات قومية، أن نسبة تغطية الصرف الصحى فى المحافظات وصلت إلى 95% فى المدن و38% فى الريف، موضحا أن الدولة المصرية وضعت 200 مليار جنيه لتطوير شبكة السكك الحديدية.
وأشار مدبولى إلى أن الرئيس وجه ببناء مليون وحدة سكنية للحد من البناء على الرقعة الزراعية تحت مسمى "سكن لكل المصريين" وقسم إلى جزأين، الأول داخل المدن القائمة والعشوائية وغير المخططة، والثانى داخل المدن الجديدة.
ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.
ومشروع الفيروز يعتبر الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، ليضيف إنجازاً جديداً لسلسلة الانجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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