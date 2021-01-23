أخبار مصرية

عاجل.. السيسى: لن يكون هناك صرف بعد ذلك فى الترع أو المصارف

0 نشر
فهمى غالى 2021-01-23 12:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التعاقد مع الشركات المشاركة فى رفع كفاءة القرى سيكون بشكل مركزى من خلال الحكومة، مضيفًا: "هندفع مقدمات كويسة، لتأكيد الجدية ويعطى فرصة للشركات عشان تطور خطوط إنتاجها بضخ أموال مباشرة".

وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك صرف بعد ذلك فى الترع أو المصارف.

وتابع: "المشروع هنخرج منه حاجة تانية خالص، مصر تانية"، مؤكدًا أن الدولة تسير بتدرج متوازن من خلال التحرك مع القطاعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: لن يكون هناك صرف بعد ذلك فى الترع أو المصارف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا