عاجل.. السيسى: لن يكون هناك صرف بعد ذلك فى الترع أو المصارف

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن التعاقد مع الشركات المشاركة فى رفع كفاءة القرى سيكون بشكل مركزى من خلال الحكومة، مضيفًا: "هندفع مقدمات كويسة، لتأكيد الجدية ويعطى فرصة للشركات عشان تطور خطوط إنتاجها بضخ أموال مباشرة".





وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك صرف بعد ذلك فى الترع أو المصارف. وتابع: "المشروع هنخرج منه حاجة تانية خالص، مصر تانية"، مؤكدًا أن الدولة تسير بتدرج متوازن من خلال التحرك مع القطاعات.

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