عاجل.. رئيس الوزراء: المواطن المصرى بطل فاتورة الإصلاح الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التحدى الذى سيواجه الدولة خلال تطوير القرى ليس التمويل، والذى سيتم إتاحته، ولكن فى حجم المشروعات الهائل وقدرة مجال التشييد فى تلبية هذه الطلبات.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أن كل التوريدات بمشروعات تطوير القرى، ستكون منتجات محلية لتشجيع المصانع المحلية على زيادة إنتاجها وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الدولة ستعمل على توفير سكن يليق بالمواطن، مؤكدًا أنه سيتم تطوير 4209 قرية لخدمة 50 مليون نسمة، مضيفًا: "المواطن المصرى بطل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، والرئيس وجه بالوصول إلى أكبر عدد من المواطنين لرفع جودة الحياة على رغم من التحديات".

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