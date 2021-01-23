عاجل.. السيسى عن مشروعات الكهرباء: دخلنا العالمية.. ومش بنبيع الوهم

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال كلمة له على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، اليوم السبت، أن الدولة عملت فى جميع القطاعات، مضيفًا: "الكهرباء مكانش هاتفضل على ما كانت عليه فى 2014، المصانع كانت بتقفل، ودلوقتى عندنا كهرباء زيادة نقدر ندى دول الجوار".

وأوضح أن الدولة عملت على تحسين قطاع الكهرباء بعد تجاوز المشكلة، مثل محطات التحكم الإلكترونية، مضيفًا: "دخلنا العالمية ومش بنبيع الوهم، والوهم دا منعرفوش".