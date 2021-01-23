عاجل.. مدبولى: منظومة جيدة لـ السكة الحديد خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة وإضافة أسطول من القطارات والعربات، بتكلفة 120 مليار جنيه، وخلال عامين ستكون المنظومة جيدة.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة ببورسعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، أنه جارى تحديث وسائل النقل الداخلية مثل ترام الإسكندرية وإدخال منظومة من الأتوبيسات مثل العاملة بالغاز والكهرباء. وأشار إلى أن هناك مشروعين داخل القاهرة الكبرى هما المونوريل والقطار الكهربائى، وإنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية بالقطارات فائقة السرعة وتصل إلى 2000 كم لربط المدن الجديدة.

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